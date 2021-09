Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ibbenbüren, Diebstähle durch Ablenkungsmanöver

Greven, Ibbenbüren (ots)

In Greven und in Ibbenbüren haben unbekannte Täter durch Ablenkungsmanöver Bargeld erbeutet. In Greven fand der Diebstahl am Mittwoch (29.09.21) gegen 11.40 Uhr statt. Eine 80-jährige Frau saß an der Straße An der Martinischule in ihrem Pkw und telefonierte. Plötzlich klopfte eine unbekannte Person an ihrer Beifahrerseite und bat - nachdem die Scheibe heruntergelassen wurde - um das Wechseln einer 1-Euro-Münze. Während die Geschädigte kurz durch die Ansprache und das gleichzeitige Telefonat abgelenkt war, griff der Unbekannte durch das geöffnete Fenster und entwendete vom Beifahrersitz einen zweistelligen Eurobetrag aus der Geldbörse. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war männlich, etwa 20 Jahre alt, und er trug einen hellen Kapuzenpulli sowie eine blaue Jeans. Ein weiterer Diebstahl durch Ablenkung ereignete sich am Mittwoch (29.09.21) zwischen 11.30 Uhr 12.00 Uhr am Püsselbürener Damm in Ibbenbüren. Unter dem Vorwand ein Mitarbeiter des Wasserversorgers zu sein, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer 95-jährigen Frau. Die Person hielt sich etwa eine Viertelstunde in der Wohnung auf und lenkte die Geschädigte ab. In dieser Zeit betrat ersten Erkenntnissen zufolge eine weitere unbekannte Person die Wohnung und entwendete die Brieftasche, welche sich im Schlafzimmer befand. Diese fehlte im Anschluss. In der Geldbörse befand sich ein höherer dreistelliger Bargeldbetrag. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter in Greven und Ibbenbüren geben können beziehungsweise, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/9284455, die Wache in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

