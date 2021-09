Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Wohnungseinbruchdiebstahl, Fahrrad gestohlen

Ochtrup (ots)

An der Straße Kniepenkamp ist es in der Nacht zu Dienstag (28.09.21) zwischen 22.00 Uhr am Vorabend und 08.00 Uhr am Dienstagmorgen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter hebelten der Spurenlage zufolge die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus auf. Dadurch erlangten sie Zugang zum Flur, aus dem sie ein Fahrrad entwendeten. Bei dem Rad handelt es sich um ein blaues Velo de Ville-Fahrrad, Typ C100. Es hatte eine Satteltasche sowie einen abgebrochenen Ständer. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Täter auch in den Keller. Entwendet wurde daraus offenbar nichts. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Ochtruper Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

