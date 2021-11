Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - 15 Autofahrer zu schnell

Rhodt (ots)

15 Autofahrer mussten am heutigen Morgen (26.11.2021) gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie zu schnell in der Weinstraße unterwegs waren. Wie bereits vergangene Woche berichtet, wird die Polizei in dem Bereich die Kontrollen intensivieren, weil insbesondere Kinder zu Schulbeginn und -ende unterwegs sind. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass es sich gerade bei Kindern um verkehrsschwache Personen handelt. Deren Schutz liegt vordringlich in der Verantwortung der Erwachsenen!

