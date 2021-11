Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 3 zu "Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: 38-Jähriger im Krankenhaus verstorben" - Zwei Tatverdächtige ermittelt und per Haftbefehl gesucht

Mönchengladbach (ots)

Im Fall des 38-jährigen Obdachlosen, der am 24. September infolge eines gewalttätigen Angriffs gestorben ist, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zur Ermittlung und zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen Przemyslaw B. und Marcin K. eine Belohnung von 1000EUR ausgelobt.

Parallel dazu hat die Mordkommission Caravelle am Donnerstagvormittag, 11.11.2021, in dem Fall eine entsprechende Flyer- und Plakataktion in Mönchengladbach gestartet, um weitere Zeugen und Hinweisgeber zu finden. Die Informationsmaterialien werden vorwiegend im Umfeld des Tatortes an der Breitenbachstraße und an szenetypischen Standorten, wie dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof angebracht.

Die Ermittler möchten auf diese Weise gerade Menschen aus der Obdachlosenszene dazu ermutigen, Informationen oder Hinweise gegenüber der Polizei mitzuteilen und fragt:

1. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder dem engeren familiären / privaten Umfeld der Gesuchten machen? 2. Wer hat in der Nacht von Mittwoch, 22.09.2021, auf Donnerstag, 23.09.2021, an der Breitenbachstraße in Höhe der Fußgängerampel Media-Markt verdächtige Beobachtungen gemacht? 3. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin nach einem vermutlich männlichen Motorradfahrer, der als wichtiger Zeuge in Frage kommt. Nach bei der Polizei eingegangenen Hinweisen befuhr der Motorradfahrer am Mittwochabend, 22.09.2021, zwischen 22:20 Uhr und 22:25 Uhr die Breitenbachstraße von der Korschenbroicher Straße kommend in Richtung Hindenburgstraße. Gegenüber des Media-Marktes hielt er für einen kurzen Moment verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel in unmittelbarer Nähe zum Tatort an, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Verdächtige Beobachtungen, die der Fahrer gemacht hat, könnten für die Ermittlungen hilfreiche Erkenntnisse liefern. Der Fahrer trug an dem Abend einen schwarzen Rucksack und vermutlich eine helle Jacke. Die Polizei bittet den Motorradfahrer sich zu melden. Die Ermittler fragen außerdem, wer kennt eine Person, die diese Strecke regelmäßig mit einem Motorrad zu der genannten Uhrzeit befährt, zum Beispiel als Arbeitsweg?

In dem Fall hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt und fahndet weiterhin öffentlich nach den Männern. Umfangreiche Ermittlungen der eingerichteten "Mordkommission Caravelle" führten auf die Spur von zwei jeweils 37-jährigen Männern, die ebenfalls der Mönchengladbacher Obdachlosenszene angehören. Da die beiden Männer dringend tatverdächtig sind und Hinweise darauf vorliegen, dass sie sich auf der Flucht befinden könnten, erwirkten Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach jeweils einen europäischen Haftbefehl wegen Mordes. Bei den Gesuchten handelt es sich um Przemyslaw B. und Marcin K.

Beschreibungen und Lichtbilder der per Haftbefehl wegen Mordes gesuchten Männer finden Sie in den beiden nachfolgenden Links:

Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290.(jl)

Vorherige Pressemitteilungen:

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell