Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Lagerraum eingebrochen

Bad Langensalza (ots)

Am Montagmorgen entdeckte die Inhaberin einer Werkstatt in der Poststraße, den Einbruch in einen Lagerraum. Unbekannte drangen über ein Fenster in das Lager ein. Dort entnahmen sie drei aufbewahrte Sauerstoffflaschen und verschwanden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

