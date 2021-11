Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe verschwinden ohne Beute

Leinefelde (ots)

Unbekannte drangen am Sonntag zwischen 16.30 und 17 Uhr gewaltsam in den Keller einer Doppelhaushälfte in der Birkunger Straße ein. Sie hinterließen lediglich Sachschaden, gestohlen wurde nichts.

