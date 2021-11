Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos beschädigt

Worbis (ots)

Unbekannte beschädigten am zurückliegenden Wochenende in der Medebacher Straße ein BMW Cabriolet. Der 27-jährige Eigentümer entdeckte am Samstagmorgen zwei Einschnitte in den Reifen. Am Morgen danach wies das aus Stoff bestehende Autodach Einschnitte auf. Auch in der Lessingstraße beschädigten Unbekannte vier Reifen eines geparkten Opel Zafiras. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

