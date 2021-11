Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintliche Diebe greifen Autobesitzer an

Beberstedt (ots)

Am Sonntagabend überraschte ein Autobesitzer in Beberstedt vier Männer, die sich an seinem VW Bora zu schaffen machten. Er sprach die Männer an, worauf einer ihn plötzlich angriff und verletzte. Seine hinterhergeeilte Frau wurde ebenfalls körperlich attackiert. Sie soll gewürgt worden sein. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwanden die Täter. Die alarmierten Polizisten stellten im Rahmen der Absuche und weiterer Ermittlungen zwei der ortsansässigen Angreifer im Alter von 35 und 46 Jahren. Der 61-jährige Autobesitzer musste im Krankenhaus behandelt werden. Zu den Hintergründen der Tat wird ermittelt.

