Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol mit einem Pkw unterwegs!

Bad Tennstedt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.11.2021 wurde in Bad Tennstedt ein Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw unterwegs war, von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Anzeige gefertigt.

