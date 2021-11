Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der BBS Edenkoben - Zeugenaufruf

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.11.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 26.11.2021, 13:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW Polo, der auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in der Schillerstraße 1 in Edenkoben abgestellt war. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500EUR zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

