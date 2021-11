Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefahrenstellen im Verkehr halten Polizei auf Trab

Edenkoben/ A65 (ots)

Insgesamt 5-mal musste die Polizei Edenkoben am Freitag, 26.11.2021 wegen Gefahrenstellen im Verkehr ausrücken. Zunächst wurde um 05:30 Uhr auf der K6 zwischen Edenkoben und der Autobahnauffahrt ein toter Fuchs gemeldet, der durch die eingesetzte Streife von der Fahrbahn geräumt werden musste. Um 07:10 Uhr wurde ein Pannen-Pkw in der Baustelle auf der A65 in Richtung Karlsruhe in Höhe der AS Neustadt-Nord gemeldet, der durch die Polizei abgesichert wurde. Gegen 11:58 Uhr blieb dort erneut Pkw mit Panne liegen, der durch die Streife bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes abgesichert werden musste. Ein Leitpfosten, der um 12:10 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung A65 in Höhe Landau-Godramstein auf der Fahrbahn lag, wurde ebenfalls durch die Streife von der Fahrbahn beseitigt. Gegen 17:33 Uhr wurde erneut ein Pannen-Pkw in der Baustelle auf der A65, in Richtung Ludwigshafen, Höhe Neustadt-Süd gemeldet - bis zum Eintreffen der Streife war der verständigte Abschleppdienst bereits eingetroffen und keine weitere Absicherung mehr notwendig.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell