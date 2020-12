Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Sonntag bei Zell.

Der Unfall passierte kurz nach 17.15 Uhr auf der Straße zwischen Zell und Aichelberg. Verletzte gab es keine, jedoch blieb ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro zurück. Der Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die beiden Beteiligten machten unterschiedliche Angaben. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem weißen Mercedes von Bad Boll in Richtung Aichelberg. An der Einmündung zur Kreisstraße 1421 (aus Richtung Zell) stand eine 48-Jährige mit ihrem schwarzen Jaguar. Sie soll die Vorfahrt missachtet haben und vor dem Mercedes auf die Landesstraße eingebogen sein. Der 28-Jährige konnte noch etwas ausweichen. Dennoch streiften die Fahrzeuge aneinander entlang. Die 48-Jährige will ihren Angaben zufolge jedoch bereits auf der selben Straße vor dem Mercedes gefahren sein. Er soll sie überholt haben und hierbei mit ihrem Jaguar zusammen gestoßen sein. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrtstrecke der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Uhingen unter der Telefonnummer 07161/93810 zu melden.

