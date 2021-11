Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebe auf dem Weihnachtsmarkt

Landau (ots)

Gleich drei Geschädigte wurden am gestrigen Samstag Opfer von Taschendieben während sie den Weihnachtsmarkt in der Landauer Innenstadt besuchten. Nicht nur für einen sorgenfreien, weihnachtlichen Besuch der Innenstadt rät die Polizei: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

