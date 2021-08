Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in einen Imbiss - Polizisten nehmen Dieb fest

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (25.08., 08:30 Uhr) ist ein Mann in einen Imbiss an der Hammer Straße eingebrochen und wurde im Anschluss festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 38-Jährige durch ein Fenster in den Innenraum. Er entwendete mehrere Pfandflaschen, kletterte erneut durch das Fenster und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung des Bremer Platzes.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung eines Zeugen, welcher beobachtet hatte, wie der Dieb aus dem Fenster kletterte, konnte der 38-Jährige am Bremer Platz festgenommen werden. Während der Überprüfung gab der Münsteraner selbst an, dass mitgeführte Fahrrad nicht ihm gehöre.

Den Münsteraner erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell