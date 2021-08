Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 66-jähriger Urlauber aus Leipzig stirbt nach Rettung aus der Ostsee bei Nonnevitz, Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots)

Am 08.08.2021 um 16:18 Uhr informiert die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg darüber, dass am Strand von Nonnevitz gerade ein ca. 60 Jahre alter Badegast ohne Bewusstsein aus der Ostsee geborgen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen 66-jährigen Mann aus Leipzig handelte, der während seines Aufenthaltes im Wasser plötzlich das Bewusstsein verlor und durch mehrere Ersthelfer an Land gebracht wurde. Dort wurde sofort mit der Reanimation des 66-Jährigen begonnen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Stralsund geflogen, wo er dann um 17:36 Uhr verstarb. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise für eine Straftat liegen nicht vor. im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell