Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots)

An einem am frühen Sonntagmorgen zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr auf dem Parkdeck der Diskothek Jeanne d`Arc geparkten PKW Hyundai i20 (blau) wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite vermutlich abgetreten oder abgerissen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

