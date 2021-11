Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Berg (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, wurde in der Hagenbacher Straße in Berg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein Fahrzeug kontrolliert, aus dessen Innenraum sofort Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte und auch die Fahrzeugführerin wies drogentypische Auffallerscheinungen auf. Auf Vorhalt gab sie den Konsum eines Joints zu. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt und das Fahrzeug an der Kontrollörtlichkeit ordnungsgemäß abgestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang eine Blutprobe entnommen.

