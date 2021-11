Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schaidt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wörth (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, wurde in der Speckstraße in Schaidt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenso wird gegen die Fahrzeughalterin eine gesonderte Anzeige wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst.

