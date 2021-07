Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrzeug kollidiert mit Leitplanke

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Marl von der Halterner Straße auf die Lipperandstraße (L 522) in Richtung BAB 43. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam sie in der Auffahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und drehte sich in Folge dessen mit dem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Die schwer verletzte Fahrerin wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell