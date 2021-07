Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montag, gegen 23.15 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung A42. In Höhe der Schubertstraße wendete sie das Auto. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Motorradfahrer, der hinter der 25-Jährigen in gleicher Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße in Höhe der Unfallstelle kurzweilig für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Castrop-Rauxel. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.500 Euro.

