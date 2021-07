Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrerin gestürzt - Zusammenstoß mit Lkw

Recklinghausen (ots)

Am Montag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall mit einer leicht Verletzten auf dem Deininghauser Weg. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien fuhr auf dem Deininghauser Weg in Richtung Heinrich-Imig-Straße und bog in einer Rechtskurve, kurz vor der Heinrich-Imig-Straße, nach links ab. Dabei kollidierte er mit einer 80-jährigen Fahrradfahrerin aus Castrop-Rauxel. Sie befand sich zu dieser Zeit auf dem Fahrradschutzstreifen des Deininghauser Wegs und fuhr in die gleiche Richtung. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

