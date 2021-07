Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach drei Tatverdächtigen mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 05.04.2021 gegen 17 Uhr begaben sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige an eine rückwärtige Zugangstür eines freistehenden Einfamilienhauses in Bottrop auf der Friedenstraße und versuchten diese aufzuhebeln.

Ein Nachbar beobachtete die drei Tatverdächtigen und fertigte Lichtbilder von den Personen. Zwanzig Minuten vor der Tat konnte der Zeuge beobachten wie einer der Tatverdächtigen an der Haustür des Tatobjektes klingelte.

Beschreibungen und Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-tageswohnungseinbruch

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell