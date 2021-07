Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mercedes an der Josef-Albers-Straße. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Nähe des Marienhospitals. Am Radkasten links hinten entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Opel Grandland X an der Gotenstraße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Einen schwarzen Opel Corsa beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Verlauf des Sonntags an der Feldstraße auf einem Parkplatz. Der Verursacher hinterließ 1.600 Euro Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell