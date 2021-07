Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit einem leicht verletzten 17-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, gegen 07 Uhr, am Kreisverkehr Recklinghauser Straße / Klöcknerstraße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr mit einem roten Seat auf der Recklinghauser Straße in südliche Richtung. Zu dieser Zeit querte ein 17-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Fahrrad die Recklinghauser Straße in Richtung Klöcknerstraße. Er fuhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg. Es kam zum Zusammenstoß und der 17-Jährige stürzte. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und bog in den Kreisverkehr ein. Er verließ diesen an der ersten Ausfahrt und entfernte sich über die Klöcknerstraße unerlaubt vom Unfallort. Der 17-Jährige verblieb leicht verletzt an der Unfallstelle zurück. Weitere Hinweise zum Flüchtigen liegen bislang nicht vor. Der Verletzte begab sich in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an dem Fahrrad liegt bei ca. 100 EUR. Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell