Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Hund sorgt für Polizeieinsatz

Ohne Leine lief am Donnerstag ein Pitbull in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr rückte die Polizei in die Obere Alleenstraße aus, weil dort in einer Grünanlage ein größerer Hund ohne Leine herumlief. Die Polizei kam und musste einen frei laufenden Pitbull feststellen. Der Besitzer des Tieres war ebenfalls vor Ort und stark alkoholisiert. Er war nicht in der Lage seinen Hund anzuleinen. Die Beamten riefen die Tiernotrettung. Die fingen den Hund ein und brachten ihn in ein Tierheim. Der Besitzer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

