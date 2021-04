Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Haus brennt nieder

Zwei Menschen mussten am Donnerstag nach einem Brand in Eislingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Zeugen hatten den Brand in der Ulmer Straße gegen 12.30 Uhr bemerkt. Sie verständigten sofort Feuerwehr und Polizei. Zu dieser Zeit war in einem Schuppen hinter einem Mehrfamilienhaus der Brand ausgebrochen. Die zwei Personen in dem Schuppen brachten sich in Sicherheit. Der Brand weitete sich schnell aus und griff auf das Nachbarhaus über. Aus diesem Gebäude musste die Feuerwehr drei Menschen über die Leiter retten. Das Haus wurde stark beschädigt. Die Bewohner gefährdeter Nachbarhäuser wurden in Sicherheit gebracht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um das Dutzend Personen, die die Häuser verlassen mussten. Zwei nahmen die Sanitäter mit in die Klinik, um sie weiter behandeln zu können. Zuletzt litt auch noch ein Auto in der Nähe Schaden durch die Hitze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Urtsache des Brandes aufgenommen. Die dauern noch an. Die Ermittler bitten dazu auch um Hinweise, eventuell auch um Fotos oder Videos, die Zeugen insbesondere zu Beginn des Brandes gemacht haben. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Bilder und Videos dürfte es nach Vermutung der Polizei geben, zumal viele Menschen in der Nähe des Brandorts waren. Vereinzelt behinderten sie sogar die Löscharbeiten der Feuerwehr.

