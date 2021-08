Polizei Essen

POL-E: Essen: Essener Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Straßenräubern

Essen (ots)

45219 E-Werden/Kettwig:

Mit Fotos fahndet die Essener Polizei nach drei mutmaßlichen Straßenräubern und hofft auf Hinweise.

Am 6. Juli, gegen 16:50 Uhr, sprachen drei Unbekannte, an der Haltestelle Kettwig-Stausee, ein 13-jähriges Kind sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren (alle deutsch) an. Mit Gewalt entrissen sie den drei Jungen die Roller und forderten Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie in die S-Bahn Linie 6 in Fahrtrichtung Essen-Hauptbahnhof.

Am 12. Juli, gegen 18 Uhr, unweit des ersten Tatortes, auf der Brücke am Stauwehr, schlugen zwei Täter einem 25-Jährigen (deutsch) ins Gesicht. Ihm raubten sie die Brille und warfen diese später in die Ruhr. Von hier floh das Duo ebenfalls mit der S-Bahn Linie 6 in Richtung Essen Hauptbahnhof. Sie stehen im Verdacht auch an der Tat vom 6. Juli beteiligt gewesen zu sein.

Fotos aller Tatverdächtigen sind unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-raub

Der Ermittler der Ermittlungsgruppe Jugend fragt: Wer kennt die mutmaßlichen Täter auf den Bildern und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell