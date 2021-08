Polizei Essen

POL-E: Mülheim: PKW und Kleinkraftrad kollidieren - Ein Schwerverletzter

45475 MH.-Dümpten: Mittwochmorgen (04.08.2021) gegen 9:00 Uhr wollte eine 47-Jährige (deutsch) auf der Mellinghofer Straße mit ihrem PKW aus einer zur Fahrbahn liegenden Parklücke vorwärts ausparken. Vermutlich übersah sie dabei den 65-Jährigen Fahrer (deutsch) eines Kleinkraftrades, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 65-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

