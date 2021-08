Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau versucht Rentner die Armbanduhr zu entreißen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45356 E-Bochold: Abermals hatten Trickbetrüger die teure Armbanduhr eines Seniors im Visier. Eine unbekannte Frau versuchte Dienstagmorgen (3. August) einem Rentner die Uhr zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 77 Jahre alte Mann belief gegen 11 Uhr den Milendonkweg. Eine Frau erkannte offenbar die hochwertige Armbanduhr am Handgelenk des Seniors. Sie ging auf ihn zu, lenkte ihn ab und versuchte diese mit Geschick unbemerkt abzunehmen. Als dies dem älteren Herrn rechtzeitig auffiel, versuchte sie die Uhr mit Gewalt an sich zu nehmen. Ohne Beute flüchtete sie in Richtung Asbeckstraße.

Die Flüchtige ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und zirka 1,60 Meter groß. Sie hat schulterlanges, schwarzes Haar, eine normale Statur und soll ein südländisches Aussehen haben. Bekleidet war sie mit einem dunklen Oberteil und einem Rock.

Hinweise zu der Unbekannten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell