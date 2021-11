Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seniorin durchschaut Schockanruf im letzten Moment: Geldabholerin wird handgreiflich; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Da eine Seniorin am gestrigen Donnerstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Kirchditmold den Betrug durch Schockanrufer im letzten Moment noch durchschaute und die Herausgabe ihrer Wertsachen verweigerte, wurde die bei ihr erschienene Geldabholerin handgreiflich. Die Täterin soll das hochbetagte Opfer in einem Gerangel zu Boden gestoßen und geschlagen haben. Die Seniorin zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise keine schwereren Blessuren zu, wurde aber an einer Hand verletzt. Die Geldabholerin flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die gestern Nachmittag in Kirchditmold verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täterin geben können.

Den Anfang genommen hatte die Betrugsmasche mit einem Anruf bei der Seniorin, gestern, gegen 15 Uhr. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizist aus und behauptete, die Tochter der Rentnerin habe einen Autounfall mit Schwerverletzten verursacht. Damit sie wieder freigelassen werde, müsse eine Kaution bezahlt werden. Geschockt und überrumpelt von dieser Nachricht stellte die Seniorin in Aussicht, die Kaution für ihre Tochter leisten zu wollen. Gegen 18 Uhr erschien dann eine angebliche Polizistin bei der Seniorin in dem Wohngebiet zwischen den Straßen "Zum Berggarten" und "Am Hange", um die Wertsachen abzuholen. Da die Rentnerin nun aber misstrauisch wurde und ihr Hab und Gut nicht herausgeben wollte, wurde die Täterin handgreiflich und es kam zu dem Gerangel. Da es der Täterin nicht gelang, die Wertsachen zu erbeuten, flüchtete sie.

Es soll sich bei der Täterin um eine ca. 25 Jahre alte, etwa 1,65 Meter große Frau mit mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben. Sie soll eine blonde Perücke mit langen Haaren getragen und darunter mittellange braune Haare gehabt haben. Bekleidet war die Frau mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Zeugen, die am späten gestrigen Nachmittag in Kirchditmold, im Wohngebiet zwischen den Straßen "Zum Berggarten" und "Am Hange", verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

