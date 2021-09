Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in der Dr.-Jansen-Straße in Alfeld

Hildesheim (ots)

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wird ein weißer VW T-ROC, welcher am Fahrbahnrand der Dr.- Jansen-Straße in Alfeld abgestellt war, beschädigt. Am geschädigten Pkw entsteht ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallzeitpunkt kann auf Samstag, den 11.09.2021 ,zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/914160 zu melden.

