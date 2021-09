Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerpunktkontrolle Handy/Gurt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Im Rahmen einer Schwerpunktaktion zum Thema Ablenkung am Steuer sowie Gurtpflicht wurde am Samstag, 11.09.2021, in den Nachmittagsstunden eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Hohnsen durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten innerhalb einer Stunde fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während der Fahrt in ordnungswidriger Weise ihre Mobiltelefone bedienten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer verstießen gegen die Gurtpflicht. Gegen alle Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Hildesheim wird auch weiterhin unangekündigte Schwerpunktkontrollen an unterschiedlichen Orten durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

