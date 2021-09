Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Reinigungsmaschine

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 11.09.2021, zwischen 10.10 Uhr und 10.20 Uhr, wird durch einen bislang unbek. Täter von dem Gelände einer Autowaschanlage in der Senkingstraße eine Reinigungsmaschine entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

