Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 11.09.21, gg. 12.15 Uhr wurde ein weißer Golf beobachtete, wie dieser an der Mahlerter Str./Einmündung Geranienweg gegen ein Verkehrsschild fuhr und hiernach flüchtete. Der Zeuge der den Zusammenstoß sah und dies der Polizei meldete, stand zu weit vom Unfallgeschehen entfernt und konnte dadurch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nicht erkennen. Am Verkehrsschild entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem weißen VW Golf machen können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell