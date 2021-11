Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Polizeieinsatz wegen Fußgänger auf A 7: Festgenommener ist identifiziert

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere Pressemitteilung von heute, 11:11 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5082583.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Der zunächst unbekannte Mann, der am heutigen Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz auf der A 7 auslöste, dort Polizisten angriff und festgenommen wurde, ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 38-Jährigen aus Niestetal. Er hat offenbar psychische Probleme und wird aus diesem Grund in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall auf der Autobahn dauern an.

