Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohner beobachtet nächtlichen Fahrraddiebstahl in Hinterhof: Streife stellt Täter bei Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Einen schnellen Fahndungserfolg nach einem Fahrraddiebstahl konnten Beamte des Polizeireviers Mitte in der vergangenen Nacht dank des Hinweises eines Anwohners verbuchen. Der Zeuge hatte gegen 3:30 Uhr die Polizei alarmiert, da er durch Geräusche auf das Treiben des Diebs im Hinterhof des Mehrfamilienhauses in der Querallee aufmerksam geworden war. Er hatte den Täter daraufhin sogar mehrfach angesprochen. Desinteressiert hatte dieser aber weitergemacht und war dann mit dem Mountainbike von Scott im Wert von 600 Euro weggefahren. Da der Anwohner aber inzwischen die Polizei verständigt und eine präzise Beschreibung des Diebs abgegeben hatte, kam der Täter mit seiner Beute nicht sehr weit. Bei der Fahndung konnte die Streife des Reviers Mitte den 17-Jährigen aus Kassel in der Neuen Fahrt noch auf dem gestohlenen Fahrrad ausfindig machen und festnehmen. Der bereits wegen Fahrraddiebstählen bei der Polizei bekannte Jugendliche versuchte dort noch vergeblich, sich und seine Beute vor den Beamten in einer Einfahrt zu verstecken. Der 17-Jährige muss sich nun erneut wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Die Beamten brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause zu volljährigen Angehörigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell