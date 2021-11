Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Parfüm im Wert von 20.000 Euro bei Einbruch in Vellmar: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Vellmar Parfüm im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Die Polizei war gestern Morgen wegen des Einbruchs zu der Parfümerie in dem Einkaufzentrum in der Straße Lange Wender gerufen worden. Wie die Anzeigenaufnahme und Spurensuche der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergaben, waren die Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Parfümerie eingebrochen und hatten dort anschließend kosmetische Produkte, hauptsächlich Parfüm unterschiedlicher Marken, gestohlen. In welche Richtung sie mit der Beute flüchteten und wie sie diese abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Die Auswertung der Sicherheitstechnik durch den Sicherheitsdienst ergab Hinweise darauf, dass sich der Einbruch gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet hatte.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

