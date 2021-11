Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Revier Ost: Drogenberauschter Fahrer gestoppt und defekte Scheinwerfer bemängelt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Dienstagabend Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der Hafenbrücke in Kassel durchgeführt. Zwischen 22:00 und 23:30 Uhr überprüften die Polizisten die in Richtung Hafenstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer. 19 Fahrzeuge wurden in dieser Zeit in die Kontrollstelle gewinkt. Bei drei Autos waren Scheinwerfer defekt, weshalb die Fahrer verwarnt und ihnen eine sogenannte Mängelkarte ausgestellt wurden. Sie müssen ihre Fahrzeuge nun nochmals in einwandfreiem Zustand vorführen. Zudem überprüften die Beamten die angehaltenen Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Dabei geriet ein 20-Jähriger aus Lohfelden, der mit seinem BMW gegen 22:50 Uhr in die Kontrollstelle gewinkt wurde, in den Verdacht, berauscht am Steuer seines Wagens zu sitzen. Ein durchgeführter Drogentest schlug anschließend auf verschiedene Rauschgifte in seinem Urin an, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten musste. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

