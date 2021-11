Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten in Heiligenrode: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Freitag in einen Kindergarten in Heiligenrode eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam an Fenstern und Türen gehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Cornelius-Gellert-Straße gelangt. Dort brachen sie weitere Türen und Schränke auf und entwendeten in den Gruppenräumen offenbar mehrere Gruppenkassen, wobei die dabei gemachte Beute überschaubar ausfallen dürfte. Der Schaden hingegen, den sie durch ihr gewaltsames Vorgehen und das Aufbrechen der Türen und Schränke verursachten, wiegt deutlich schwerer und wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Wann genau sich die Tat in der Nacht ereignete und in welche Richtung die Täter flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

