Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Baum am Wörtplatz gefällt

Mit einer Handsäge hat eine unbekannte Person oder Personengruppe in der Nacht auf Sonntag einen Baum am Wörtplatz in Tauberbischofsheim gefällt. Der Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro. Vor Ort wurde eine Bügelsäge sichergestellt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können. Wer am Sonntag im Zeitraum von 3 Uhr bis 8 Uhr verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: In Autos eingebrochen

In zwei Autos sind Unbekannte in Bad Mergentheim eingedrungen. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagabend machte sich eine Person an einem geparkten Auto im Erlenbachweg zu schaffen. Am Fahrzeug öffnete diese den Kofferraum sowie die Seitenscheiben einen Spalt weit. Dann manipulierte der oder die Unbekannte an der Elektronik des Autos herum und hinterließ diese defekt. Ähnliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in der Herrenwiesenstraße ab. Hier schlug eine unbekannte Person ein Loch in die Seitenscheibe eines Daimler Benz. Dann öffnete sie das Fahrzeug, durchsuchte dies und entwendete einen Geldbeutel, Schuhe und eine Stofftasche. Zeugen der Autoaufbrüche werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim-Rengershausen: Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim sind Unbekannte in der Nacht auf Freitag gewaltsam eingedrungen. Im Zeitraum von 23 Uhr bis 10 Uhr hebelten sie zahlreiche Türen des Gebäudes in Bad-Mergentheim-Rengershausen auf. Dann entwendeten sie Elektrogeräte, Spirituosen und Essen im Wert von circa 1.200 Euro. Zeitlgleich richteten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990.

Lauda-Königshofen: In Gebäude auf Sportplatz eingedrungen

Das Sportgelände in der Balabachtalstraße in Lauda-Königshofen war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Diese drangen im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmittag gewaltsam auf den Sportplatz ein und verschafften sich Zugang zu einem Nebengebäude. In einem Geräteraum entwendeten sie Mikrofon und Lautsprecher. Die Höhe des Diebstahl- oder Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130.

