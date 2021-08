Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Straßenlaterne und Rabatten beschädigt

Vermutlich ist eine unbekannte Person beim Rangieren mit einem Lkw gegen eine Straßenlaterne in Künzelsau gestoßen. Diese ist seit Montagvormittag beschädigt. Im Zeitraum von Sonntag bis Montag muss der oder die Unbekannte in der Mozartstraße unmittelbar an der Einmündung der Eichendorffstraße mit der Laterne und zwei Rabatten des Gehwegs kollidiert sein. Der Sachschaden lässt sich auf circa 1.000 Euro beziffern. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400.

