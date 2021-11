Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bürogebäude in Mönchebergstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Unbekannte sind im Laufe der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Bürogebäude in der Mönchebergstraße, nahe der Moritzstraße, eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zwar gewaltsam mehrere Türen auf, machten aber offenbar keine Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die heute Morgen von Mitarbeitern zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, erstreckt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen gestern, 17 Uhr, und heute, 5 Uhr. Mit einem Hebelwerkzeug hatten die Einbrecher die Haupteingangstür gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Bürogebäude gelangt. Dort brachen sie weitere Flur- und Bürotüren auf und suchten in den Räumen nach Wertsachen. Offenbar ohne jedoch fündig zu werden, ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch hatten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell