Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Handfeste Auseinandersetzung

Sasbach, Obersasbach (ots)

Drei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Achern/Oberkirch waren bei einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagabend in der Straße "Winterbach" im Einsatz. Laut den Schilderungen eines Beteiligten sei er gegen 17.20 Uhr von einem Mann körperlich angegriffen und mit einer Eisenstange attackiert worden. Vor Ort gab der angebliche Angreifer den Polizeibeamten hingegen an, dass er von seinem Widersacher und weiteren unbekannten Personen geschlagen wurde. Beide Männer wiesen Verletzungen auf. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/jv

