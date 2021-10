Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Häuslicher Streit eskaliert

Ottersweier (ots)

Weil ein Streit in einer Wohngemeinschaft am Sonntagmorgen eskalierte, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen gegen zwei Kontrahenten aufgenommen. Gegen 10:30 Uhr war es in der Wohnung zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, wobei auch Inventar zu Bruch ging. In diesem Zusammenhang soll ein 28 Jahre alter Mann seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Nach dessen Behandlung in einer Klinik, soll er seine Rückkehr in die Wohnung mit solchen Bedrohungen untermauert haben, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

