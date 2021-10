Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vermisst, Hinweise erbeten

Ottersweier (ots)

Die Suche nach einem 61-jährigen Vermissten am Sonntagabend blieb trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers bisher erfolglos. Der Mann, der in einer Pflegeeinrichtung in der Hubstraße untergebracht ist, wurde der Polizei kurz vor 18 Uhr als vermisst gemeldet. Zuvor soll er die Einrichtung gegen 10.30 Uhr verlassen haben. Der Gesuchte dürfte zirka 180 cm groß sein und einen schwarzen Vollbart haben. Außerdem soll er einen dunklen Hut, Lederhemd und Springerstiefel tragen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt führen die Suche fort und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 212820 entgegen.

