POL-OG: Renchen - Einbruch in Motorradgeschäft, Zeugen gesucht

Renchen (ots)

Bei einem Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Motorradgeschäft in der Straße "Im Muhrhag" ist ein Diebstahl- und Sachschaden von circa 15.000 Euro entstanden. Unbekannte haben zwischen 3:15 Uhr und 3:45 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen und sich Zugang zum Verkaufsraum verschafft. Dabei wurde ein Mofa und zwei weitere Zweiräder der Marke Yamaha gestohlen. Ebenso wurden circa dreißig Paar Motorradhandschuhe entwendet. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

/sch

