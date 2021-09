Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.09.2021, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Klettgaustraße in WT-Tiengen zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jährige Opel-Fahrerin war einem 28-jährigen Chevrolet-Fahrer aufgefahren, als dieser verkehrsdingt bei einer Überquerungshilfe angehalten hatte. Ein vor dem Chevrolet befindliches Auto hatte einem Radfahrer dort das Überqueren der Straße ermöglicht. Im Opel verletzten sich die Fahrerin und die 47-jährige Beifahrerin. Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um die Verletzten und brachten beide in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell