Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in eine Bäckerei, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straßburger Straße, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Eine unbekannte Person soll zwischen Samstagmittag 12.30 Uhr und Sonntagmorgen 9.45 Uhr die Schiebetür der Filiale gewaltsam aus der vorgesehenen Laufschiene gehoben haben. Hinweise darauf, dass sich jemand in der Filiale befand, ergaben sich bislang jedoch nicht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/ae

