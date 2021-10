Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Haslach - Fahrradfahrer leicht verletzt

Oberkirch, Haslach (ots)

Ein Verkehrsunfall beschäftigte am Sonntagvormittag die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 46-jähriger Fahrradfahrer gegen 11:30 Uhr an der Einmündung der Brunnenbühndstraße zur Haslacher Straße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Opel-Lenkers missachte und kollidierte mit dem Auto. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle war allerdings nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.

/ jp

