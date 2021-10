Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Medizinische Ursache

Rheinmünster (ots)

Ein 66-jähriger Fahrradfahrer war am Sonntagnachmittag auf der Hildmannsfelder Straße in Richtung Bühl-Oberbruch unterwegs, als er offenbar gegen 16:15 Uhr alleinbeteiligt stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sowohl der Sturz, als auch das Ableben des Verunfallten auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein.

